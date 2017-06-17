Токио, 17 июня, 2017, 16:59 — ИА Регнум. Американский эсминец USS Fitzgerald, который столкнулся 17 июня с торговым судном ACX Crystal (Филиппины) у берегов Японии, вернулся в порт Йокосука. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

U.S. Navy Эсминец Fitzgerald

При заходе в порт эсминец, оснащенный боевой информационно-управляющей системой «Иджис» (Aegis), сопровождали два патрульных катера США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эсминец США в ночь на 17 июня столкнулся с тяжелым контейнеровозом, шедшим под флагом Филиппин. ЧП произошло в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (Япония).

Экипаж корабля США передал сигнал о случившемся японской береговой охране. На место были направлены авиация и 5 катеров. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали 4 человека, еще 7 пропали без вести.

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