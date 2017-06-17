Москва, 17 июня, 2017, 16:11 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы в психоневрологическом интернате произошел пожар. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела по работе со СМИ департамента труда и социальной защиты населения столицы Анна Шаповалова.

Pixabay.com Пожар

ЧП произошло в субботу, 17 июня, на улице Каховская.

«Было небольшое возгорание, которое оперативно было локализовано пожарной службой, — подчеркнула Шаповалова. — Ни один человек не был эвакуирован».

При этом она добавила, что в настоящее время психоневрологический интернат работает в штатном режиме.

«Никакой угрозы жизни для проживающих не было и нет», — отметила она.

По предварительным данным, возгорание произошло на крыше здания на площади около 50 квадратных метров.