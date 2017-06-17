Донецк, 17 июня, 2017, 16:06 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявила, что с 1 января 2017 года по 15 июня 2017 года в результате военных действий в Донбассе погибли 47 мирных жителей. Соответствующее заявление распространено сегодня, 17 июня, в официальном Twitter-аккаунте ОБСЕ.

Mil.gov.ua Обстрел

«В 2017 году конфликт в Украине забрал 47 жизней, получили ранения 222 человека. Большинство случаев были вызваны обстрелами в населённых пунктах», — сказано в сообщении.

Напомним, данные ОБСЕ по жертвам конфликта в Донбассе всегда занижены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, который председательствует в ОБСЕ, заявил, что Специальная мониторинговая миссия организации на Украине будет увеличена до тысячи человек.