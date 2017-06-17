Москва, 17 июня, 2017, 15:49 — ИА Регнум. Московский таксист, который накануне взял с чилийского журналиста 50 тысяч рублей за проезд из аэропорта «Домодедово» до одного из московских отелей, вернул иностранцу деньги. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по городу Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, журналист одной из чилийских радиостанций Диего Гаспар Саез Миранда прибыл в Москву для освещения матчей Кубка конфедераций по футболу.

В аэропорту «Домодедово» он взял такси и доехал до отеля в Москве. За поездку он заплатил 50 тысяч рублей. Уже в отеле чилиец, узнав обменный курс, понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Полиция быстро разыскала и задержала таксиста. Тот утверждал, что принял такие несоразмерные за поездку деньги в качестве чаевых.

В итоге таксист вернул чилийцу 50 тысяч и принёс ему извинения.