Москва, 17 июня, 2017, 15:18 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал о возможных последствиях новых антироссийских санкций США. Своё видение этого вопроса Путин озвучил в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилёву, обнародованному сегодня, 17 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Путин отметил, что очередные ограничительные меры не поставят Россию в тупик, но напрямую скажутся на российско-американских отношениях.

«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, — конечно, наверное, надо ещё посмотреть, во что в конечном итоге это выльется, — но чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — сказал российский лидер.

Также президент подчеркнул, что в настоящий момент рано говорить о каких-то ответных шагах на новые санкции, так как их пока не ввели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенат Конгресса США одобрил законопроект, который расширяет антироссийские санкции и выводит их на уровень закона США.

Новые санкции будут касаться российского энергетического сектора. В частности, санкции направлены против российских экспортных газопроводов.