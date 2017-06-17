Киев, 17 июня, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко одобрил решение Верховной рады об отмене закона о сроках содержания в СИЗО, который на Украине называли «законом Савченко». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает пресс-служба украинского президента.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

Напомним, 18 мая Верховная рада приняла новый закон, который отменяет так называемый «закон Савченко».

Теперь в Уголовный кодекс Украины возвращается ранее действовавшая норма о том, что предварительное заключение в СИЗО засчитывается судом в срок наказания один день за день.

Дело в том, что «закон Савченко» предполагал зачисление срока, проведенного в СИЗО, в счет отбывания наказания в пропорции один день за два.

Этот закон был принят Верховной радой 26 ноября 2015 года. Его разрабатывали с учётом того, что на Украине условия содержания в СИЗО намного хуже, чем условия содержания заключённых в исправительных колониях.

На рассмотрение Рады этот закон был внесен за авторством Надежды Савченко, которая была осуждена в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе, но помилована президентом РФ.

Кроме сроков содержания в СИЗО, закон Савченко предусматривал освобождение из тюрем 35 тысяч осуждённых.

В итоге на свободу успели выпустить 8,5 тысяч заключенных, при этом более 900 из них уже совершили повторные тяжкие преступления.

Рада несколько раз пыталась отменить закон, но до 18 мая не хватало голосов.