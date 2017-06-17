Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 14:47 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, ударившего мужчину в вагоне поезда метрополитена Санкт-Петербурга вечером 16 июня. Пострадавший скончался. Один из очевидцев снял на мобильный телефон то, как пассажиры подземки пытались оказать помощь раненому, и выложил запись в соцсети, что вызвало общественный резонанс.

Pixabay.com Убийство

Как сообщили сегодня, 17 июня, в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 16 июня в вагоне поезда, следовавшего от станции метро «Площадь Александра Невского» в сторону станции «Новочеркасская», в ходе внезапно возникшего конфликта преступник ударил ножом мужчину 1981 года рождения. От полученного ранения пострадавший скончался в автомобиле скорой помощи.

«В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками полиции по подозрению в совершении указанного преступления задержан мужчина 1991 года рождения», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», погибший — 36-летний уроженец Украины, а предполагаемый преступник — 26-летний неработающий петербуржец. Трагедия стала следствием внезапно возникшей ссоры в вагоне.

На видеозаписи, сделанной на месте происшествия одним из очевидцев, видно, что пассажиры в вестибюле станции «Новочеркасская» пытались оказать пострадавшему человеку первую помощь до прибытия медиков. Такое отзывчивое поведение простых петербуржцев вызвало поддержку и одобрение пользователей соцсети.