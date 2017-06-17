Нидерланды, 17 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум. Девиз XXXVII Международных Ганзейских дней — «Water connects — вода соединяет», поэтому церемония открытия праздника 15 июня началась с парада кораблей на реке Эйссел.

Центр развития туризма «Красная изба» Делегация из Великого Новгорода на Ганзейских днях в Кампене

«Мы живём идеей объединения и толерантности, это идея Европейского союза, которую мы поддерживаем Ганзейским союзом: быть вместе всеми городами», — поприветствовал гостей президент Ганзейского союза Бернд Заксе.

16 июня в историческом центре Кампена начал свою работу ганзейский рынок, где новгородцы угощают гостей фестиваля новгородским квасом, мёдом и пряниками. В «Красной избе» напомнили, что именно мёд (а также меха и воск) были важнейшими статьями новгородского средневекового экспорта и высоко ценились во всей Европе.

«Для посетителей новгородского стенда в этом году мы приготовили массу сюрпризов, один из них — Забава Путятишна, которая приглашает гостей поиграть в аутентичные новгородские игры, посоревноваться в ловкости и смекалке», — сообщили в «Красной избе».

Псковские мастера и ремесленники на Ганзейской ярмарке продемонстрировали изделия народных промыслов, сувениры, прикладное творчество. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, супруги Мелеховы представили деревянные изделия и сувениры из керамики, а Ольга Гусева познакомила туристов с традиционным русским промыслом — росписью матрёшек.

На празднике также выступает псковский ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева.

Праздничные мероприятия завершатся вечером 19 июня традиционным шествием всех участников XXXVII Международных Ганзейских дней.

Напомним, Ганзейский союз Нового времени — это международная неправительственная межмуниципальная организация, ставящая своей целью развитие торговли и туризма. В него входят не только те города, которые входили в средневековую Ганзу, но и те, которые сумели доказать наличие торговых связей с Ганзой в эпоху средневековья. Ганзейский Союз сейчас объединяет 187 город из 16 стран мира, в том числе 14 российских городов. Международные Ганзейские дни в России проводились только один раз — в 2009 году их принимал Великий Новгород. Второй раз фестиваль пройдёт в России в 2019 году во Пскове.