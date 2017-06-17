Донецк, 17 июня, 2017, 14:46 — ИА Регнум.

Украинская сторона в ходе проходившей видеоконференции не выполнила обязательства, взятые на встрече в Минске 7 июня. Об этом сегодня, 17 июня, заявила представитель республики в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский флаг

«Украина не выполняет договоренности, которые она взяла на себя на последнем заседании гуманитарной группы в Минске. Во время двухдневной видеоконференции украинская сторона предоставила для верификации только 30 процентов от заявленного списка», — сказала она.

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«Это — очередная демонстрация Киевом их нежелания конструктивно и поступательно двигаться в решении вопроса обмена удерживаемых лиц», — подчеркнула представитель ЛНР.

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«Процесс верификации должен быть продолжен. И это станет ключевым вопросом на следующем заседании гуманитарной группы на следующей неделе», — отметила Кобцева.

Напомним, что представители ЛНР и ДНР на переговорах в Минске 7 июня добились продолжения процесса верификации, которую стороны решили провести в формате видеоконференции.

Кобцева неоднократно подчеркивала, что заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что все удерживаемые на подконтрольной Киеву территории жители ЛНР и ДНР в рамках верификации отказались возвращаться в Донбасс, не соответствует действительности.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению Минских соглашений.