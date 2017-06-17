Донецк, 17 июня, 2017, 14:43 — ИА Регнум.

16 июня между торгово-промышленными палатами ДНР и Республики Крым было подписано Международное соглашение. Как сообщили 17 июня в пресс-центре министерства промышленности и торговли ДНР, подписантами соглашения выступили председатель торгово-промышленной палаты ДНР Валерия Булыга и президент торгово-промышленной палаты Республики Крым (РФ) Артем Мальцев.

Цуканов М.В Флаг ДНР

«Основной задачей подписания этого соглашения является повышение социального уровня жизни граждан ДНР и Крыма посредством повышения экономических показателей. Благодаря этому соглашению мы сможем реализовывать продукцию, производимую в Крыму, на территории ДНР и наоборот, ваша продукция будет продаваться у нас. Я считаю, что благодаря такому документу уровень экономики ДНР сможет существенно вырасти», — заявил во время подписания этого важного документа Артем Мальцев.

Крым и ДНР договорились, в первую очередь, о поставках стали. Крымский «Центр экономического взаимодействия Республик» еще в апреле 2017 года подписал соответствующее соглашение с Харцызским канатным заводом «Силур» на полмиллиарда рублей. Теперь дополнительно подписано предметное соглашение по всей номенклатуре завода «Силур», покупателем продукции будет предприятие «Центр экономического взаимодействия Республик», зарегистрированное в Крыму.

Напомним, что завод «Силур» выпускает стальную проволоку и стальные канаты, сталеалюминевые провода, арматурные пряди и стальную сетку.

Обсуждался также вопрос поставки на полуостров угля. Крымчан заинтересовала и другая продукция, выпускаемая в республике. Крым в скором времени начнет поставку в ДНР овощей, фруктов и вин.

Напомним, что во внешнеторговом обороте ДНР 74% приходится на Россию.

В процессе товарного обмена ДНР с Россией преобладают зерновые культуры, продовольственные товары, каменный уголь, целлюлозно-бумажные изделия, химические продукты, металлы и изделия из них. В данный момент Россия покрывает более 67% импортных потребностей населения ДНР.

Среди основных внешнеторговых партнеров республики можно выделить Российскую Федерацию, ЛНР, Германию, Польшу, Китай, Египет, Эквадор. Также достаточно динамично развивается сотрудничество со странами СНГ, на долю которых приходится более 80% всей внешней торговли.

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