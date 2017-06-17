Вашингтон, 17 июня, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп пришел в ярость и орал на телевизор в Белом доме, когда увидел сюжет, посвященный расследованию обстоятельств увольнения директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в президентской администрации.

DonkeyHotey Дональд Трамп

Сообщается, что американский президент настолько разозлился, когда увидел сюжет о расследовании увольнения Коми, что орал на телевизоры в Белом доме. При этом Трамп настаивает, что стал объектом заговора, цель которого — дискредитировать его и довести ситуацию до импичмента.

Трамп убеждён, что первый заместитель генерального прокурора США Род Розенстайн и специальный прокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием «дела Коми», относятся к нему предвзято.

Напомним, ранее президент раскритиковал работу министерства юстиции (Генеральная прокуратура). Президент написал в своём Twitter-аккаунте, что против него расследование в связи с увольнением Коми» ведет тот же человек», который сказал ему «уволить директора ФБР».

Скорее всего, речь идёт о Розенстайне, который является автором меморандума, ставшего формальным основанием для увольнения Коми.

Кроме того, Розенстайн стал формальным куратором расследования против администрации Трампа по обвинению в «связях с Россией».