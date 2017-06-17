Ростов-на-Дону, 17 июня, 2017, 14:14 — ИА Регнум. Вопрос, который был задан в ходе «Прямой линии с президентом РФ» из Ростова-на-Дону, как никогда актуален. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

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«Авиаперелеты внутри страны после распада СССР резко сократились. Если сейчас в России 232 аэропорта, то в советском прошлом их было более тысячи. К примеру, на Дону активно действовали аэропорты малой авиации в Таганроге, Волгодонске, Вешенской, Белой Калитве, Миллерово, Константиновске. Такое падение является объективной реакцией рыночной экономики в сфере авиаперевозок на кризисные 90-е годы. Сумасшедшие темпы инфляции, подорожание топлива заставляло постоянно расти цены на авиаперелеты, а заработная плата населения не могла угнаться за такими скачками, это привело к уменьшению пассажиропотока более чем вдвое с 1990 по 1993 годы», — привёл данные эксперт.

По его словам, процессы приватизации привели к образованию огромного количества мелких компаний, большинство из которых просто не выдержали конкуренцию и не пережили тот кризисный период. Положительным моментом является то, что по официальным данным востребованность внутренних рейсов растет. Так, например, за три года количество купленных билетов на внутрероссийских рейсах выросло более чем в 1,5 раза, и это не короткая динамика последних лет, а достаточно долгий поступательный процесс.

«Но нужно заметить, что в основном рост происходит на маршруте Москва — регионы, на него приходится более половины потока груза и пассажиров. Получается, что схема зависимости от Москвы «в небе», такая же как и в остальных сферах. Поток в российскую столицу растет, а сообщение между регионами уменьшается. Чтобы перелететь, к примеру, из Махачкалы в Ростов, нужно сначала из столицы Дагестана долететь до Москвы, там дождаться свой рейс и прилететь на Дон. Это, естественно, мешает развитию связей между регионами внутри страны (порой даже соседними)», — отметил Антон Сериков.

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При этом он подчеркнул, что примеры с южной частью страны не такие критичные, как это происходит на Севере.

«У нас есть железнодорожное сообщение, относительно качественные дороги, чтобы можно было перемещаться на машине, а в России за Уралом это не всегда присутствует. Нужно не забывать, что Россия самая большая по территории страна, мы — государство регионов, между которыми должны перемещаться люди, поэтому разнообразная внутренняя авиация нам необходима», — считает собеседник.

Но при развитии малой авиации нужен грамотный анализ планируемого пассажиропотока, гибкая ценовая политика и государственная поддержка.

«Понятно, что масштаба развития внутренней авиации Советского Союза уже никогда не вернуть, но я думаю, что это и не нужно. С тех пор достаточно развился автомобильный транспорт, поэтому совсем короткие рейсы не будут так востребованы, как раньше», — заключил Антон Сериков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июня президент РФ Владимир Путин ответил на вопросы граждан в рамках ежегодной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным». Диалог граждан с главой государства состоялся уже в 15-й раз.

Esan.edu.pe Гражданская авиация

Более миллиона вопросов президенту поступили на «горячие линии» программы и через социальные сети. Главные темы — рост цен, падение уровня жизни, проблемы здравоохранения, будущее страны. Российский лидер отвечал на вопросы граждан в течение четырёх часов.

Из Ростова-на-Дону Владимир Путин получил приглашение на открытие нового аэропорта «Платов» и вопрос о развитии сети авиамаршрутов в России.

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