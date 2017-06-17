Мадрид, 17 июня, 2017, 13:40 — ИА Регнум. «Глава каталонского правительства Карлес Пучдемонт направил, наконец, председателю нижней палаты испанского парламента Ане Пастор письмо с предложением «прибыть в Конгресс как можно скорее для обсуждения возможностей проведения референдума о независимости Каталонии», — пишет портал.

xenaia Каталонцы

Эта фраза могла бы успокоить обывателя и заверить его в том, что процесс отделения Каталонии от остального королевства возвращается в поле, ограниченное рамками закона. Однако точка в материале на этом не поставлена: в следующем абзаце авторы редакционной статьи расшифровывают то, что было сказано в предыдущем. Оказывается, письмо Пучдемонта — с «двойным дном»: он согласен на дебаты в Конгрессе не по почти гамлетовскому вопросу «быть или не быть» референдуму, а готов приехать в Мадрид «обсудить нюансы проведения плебисцита». То есть, от референдума, назначаемого в одностороннем порядке каталонцами, глава автономии ни в коем случае не отказывается и более того, скрытым текстом ставит центральное правительство в известность, что мнение Мадрида Барселоне, в общем-то не интересно — в Каталонии все решено, но если вам так хочется соблюсти законные рамки, то… можно и поговорить.

Кабинет Мариано Рахоя держит паузу (выходные наступили все-таки), рассчитывая, по всей видимости, изучить за два дня уикенда реакцию на пятничные действия каталонской стороны.

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Реакция уже, между прочим, пошла. Тот же El Economista публикует на своих страницах мнение бывшего вице-премьера страны и бывшего второго человека в Социалистической рабочей партии Испании (ИСРП) Альфонсо Герры, считающего, что «команде Мариано Рахоя уже пора применить статью 155 Конституции страны».

Упомянутая статья предполагает возможность приостановления в любом регионе пиренейского королевства действия автономного статуса с последующим введением внешнего управления регионом.

«Сепаратисты каждый день делают что-то позволяющее еще на шаг, на полшага продвинуться в сторону отделения Каталонии от Испании. С каждым днем неуважение каталонских властей к испанским законам проявляется все более явно. Выжидать — значит поставить страну на грань катастрофы: вот-вот наступит момент, когда центр ничего не сможет сделать мирным путем с тем параличом его власти в Каталонии, который складывается», — подчеркнул Альфонсо Герра.

По мнению отошедшего от дел политика «вся эта возня с отделением затеяна политиками, запутавшимися в паутине коррупции и надеющихся избежать наказания, уйдя из страны вместе с автономией».