Чебоксары, 17 июня, 2017, 13:37 — ИА Регнум. В столице Чувашии выясняют обстоятельства гибели четырёхлетней девочки, которая вместе со своим отцом была в гостях у знакомой. Следствие считает, что её забил до смерти один из гостей, ранее судимый 25-летний чебоксарец, сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК.

Мвд.рф Полиция

Девочка скончалась в ночь с 16 на 17 июня. Следствием установлено, что 38-летний мужчина пришёл вместе со своей четырёхлетней дочерью в гости к своей знакомой, проживающей в одном из домов по ул. Альгешевской. В это время в гостях находился и 25-летний подозреваемый. Втроем они распивали спиртные напитки.

«Во время застолья, недовольный поведением и плачем девочки, из личной неприязни к ней и ее отцу, который вышел из квартиры на улицу, злоумышленник ударил её несколько раз руками и ногами по голове и туловищу. В результате полученных травм девочка скончалась на месте происшествия», — говорят в региональном СУСК.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии). По данным правоохранителей, свою вину он не отрицает.

В рамках следственных действий допрошены хозяйка квартиры, отец девочки и жильцы дома. Расследование уголовного дела находится на особом контроле у руководства следственного управления СКР по Чувашии.

Напомним, что в чувашском Цивильске ищут 11-летнюю девочку, которая пропала 15 июня. Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Известно, что школьница гуляла на улице, домой не вернулась. 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Цивильска о пропаже дочери. По данным МВД по Чувашии, в поиске задействовано свыше 400 человек — личный состав полиции и волонтеры.

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