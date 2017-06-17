Калуга, 17 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Презентация инновационного детского центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности» состоялась в калужском областном центре дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

40.мвд.рф Открытие детского центра по безопасности дорожного движения

Проект «Лаборатория безопасности» реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного им по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года.

40.мвд.рф Открытие детского центра безопасности движения

За два года реализации проекта планируется участие в 30 регионов страны. Первыми десятью стали Тульская, Тамбовская, Костромская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Ярославская, Воронежская, Ленинградская области и республика Хакасия.

Для проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Калужской области, областному центру дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина передана передвижная «Лаборатория безопасности» — автомобиль, оборудованный для моделирования дорожных ситуаций и обучения навыкам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Лаборатория на колесах поможет детям в доступной игровой форме получить знания и навыки безопасного поведения на дороге.

В программе обучения «Лаборатория безопасности» выделено несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители.

Обучение в инновационном детском центре по безопасности дорожного движения пройдут более четырех тысяч калужских детей.

40.мвд.рф Открытие детского центра безопасности движения

Напомним, согласно полицейской статистике, в мае-июне 2017 года на автодорогах Калужской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 25 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года Госавтоинспекцией отмечается рост в калужском регионе дорожно-транспортных происшествий с участием детей.