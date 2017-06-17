У юных калужских пешеходов появился автомобиль «Лаборатория безопасности»
Калуга, 17 июня, 2017, 13:34 — ИА Регнум. Презентация инновационного детского центра по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности» состоялась в калужском областном центре дополнительного образования детей имени Ю.А. Гагарина, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Проект «Лаборатория безопасности» реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного им по итогам заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 14 марта 2016 года.
За два года реализации проекта планируется участие в 30 регионов страны. Первыми десятью стали Тульская, Тамбовская, Костромская, Смоленская, Владимирская, Калужская, Ярославская, Воронежская, Ленинградская области и республика Хакасия.
Для проведения профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения в муниципальных образованиях Калужской области, областному центру дополнительного образования детей им. Ю.А. Гагарина передана передвижная «Лаборатория безопасности» — автомобиль, оборудованный для моделирования дорожных ситуаций и обучения навыкам поведения на дороге в условиях, максимально приближенных к реальным. Лаборатория на колесах поможет детям в доступной игровой форме получить знания и навыки безопасного поведения на дороге.
В программе обучения «Лаборатория безопасности» выделено несколько блоков: для детей, передвигающихся со взрослыми, для самостоятельных детей-пешеходов и для будущих водителей. Отдельно предусмотрены модули, в рамках которых обучаются педагоги и родители.
Обучение в инновационном детском центре по безопасности дорожного движения пройдут более четырех тысяч калужских детей.
Напомним, согласно полицейской статистике, в мае-июне 2017 года на автодорогах Калужской области зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 ребенка погибли и 25 получили травмы. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года Госавтоинспекцией отмечается рост в калужском регионе дорожно-транспортных происшествий с участием детей.