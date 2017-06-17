Бухарест, 17 июня, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Руководство правящей Социал-демократической партии Румынии (СДПР) приняло решение исключить из партии премьер-министра страны Сорина Гриндяну, который ранее отказался уходить в отставку по требованию выдвинувшей его на этот пост СДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, решение было принято на заседании Исполнительного комитета партии.

AGERPRES Премьер-министр Румынии Сорин Гриндяну

Также было решено инициировать выдвижение вотума недоверия собственному правительству. Лидеры правительственной коалиции Кэлин Попеску Тэричану и Ливиу Драгня заявили, что вотум недоверия правительству будет объявлен в понедельник, 19 июня, и таким образом «политическая ситуация разрешится голосованием». Лидер СДПР Драгня также отметил, что Гриндяну является «инструментом» в руках «незаконной группы, занявшей правительственный дворец Виктория».

В свою очередь сам Сорин Гриндяну заявил, что уйдет в отставку, как только Драгня сделает то же самое. «Политическая ситуация будет урегулирована на следующей неделе, конституционным путем и соблюдая все законы. Так действует правовое государство и так действует государство-член Европейского союза, каковым является Румыния. Я хочу, чтобы как можно быстрее закончился этот период политической нестабильности, чтобы мы могли обеспечить гарантии стабильности для инвесторов, которые хотят инвестировать в нашу экономику», — сказал Сорин Гриндяну на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Хавьером Беттелем по результатам их встречи, на которой обсуждались двустороннее сотрудничество и экономическое взаимодействие.

Как сообщало ИА REGNUM, правящая в Румынии Социал-демократическая партия (СДПР) потребовала от Гриндяну уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новое правительство. Когда он отказался, социал-демократы и их союзники по коалиции — Альянс либералов и демократов — лишили его политической поддержки, и все министры, представляющие эти партии в правительстве ушли в отставку.