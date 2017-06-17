Премьер-министра Румынии исключили из правящей партии
Бухарест, 17 июня, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Руководство правящей Социал-демократической партии Румынии (СДПР) приняло решение исключить из партии премьер-министра страны Сорина Гриндяну, который ранее отказался уходить в отставку по требованию выдвинувшей его на этот пост СДПР. Как передает корреспондент ИА REGNUM, решение было принято на заседании Исполнительного комитета партии.
Также было решено инициировать выдвижение вотума недоверия собственному правительству. Лидеры правительственной коалиции Кэлин Попеску Тэричану и Ливиу Драгня заявили, что вотум недоверия правительству будет объявлен в понедельник, 19 июня, и таким образом «политическая ситуация разрешится голосованием». Лидер СДПР Драгня также отметил, что Гриндяну является «инструментом» в руках «незаконной группы, занявшей правительственный дворец Виктория».
В свою очередь сам Сорин Гриндяну заявил, что уйдет в отставку, как только Драгня сделает то же самое. «Политическая ситуация будет урегулирована на следующей неделе, конституционным путем и соблюдая все законы. Так действует правовое государство и так действует государство-член Европейского союза, каковым является Румыния. Я хочу, чтобы как можно быстрее закончился этот период политической нестабильности, чтобы мы могли обеспечить гарантии стабильности для инвесторов, которые хотят инвестировать в нашу экономику», — сказал Сорин Гриндяну на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Хавьером Беттелем по результатам их встречи, на которой обсуждались двустороннее сотрудничество и экономическое взаимодействие.
Как сообщало ИА REGNUM, правящая в Румынии Социал-демократическая партия (СДПР) потребовала от Гриндяну уйти в отставку, чтобы дать возможность сформировать новое правительство. Когда он отказался, социал-демократы и их союзники по коалиции — Альянс либералов и демократов — лишили его политической поддержки, и все министры, представляющие эти партии в правительстве ушли в отставку.