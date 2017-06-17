Киев, 17 июня, 2017, 13:11 — ИА Регнум. Служба безопасности Украины запретила использовать российские почтовые сервисы при регистрации доменных имён. Соответствующее заявление Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ было опубликовано сегодня, 17 июня, насайте Интернет Ассоциации Украины.

Torange.biz Служба Безопастности Украины

Сообщается, что СБУ просит провести разъяснительную работу с регистраторами доменных имён об ограничении использования российских почтовых сервисов при регистрации и управлении доменными именами.

Также уточняется, что в ходе осуществления комплекса указанных мероприятий уже были выявлены нарушения требований действующего законодательства со стороны собственников доменных имён в зоне «*ua», «*укр» в т.ч. «gov.ua».

Речь идет о том, что для управления доменными именами использовались почтовые сервисы российских компаний «Яндекс» и «Mail.ru». А в отношении этих сервисов введены специальные ограничения в соответствии с указом президента Украины от 15.05.2017 №133 «О Решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

Напомним, 16 мая президент Украины Пётр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкций против российских физических и юридических лиц. Под украинские санкции попали российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также интернет-компании «Яндекс» и «Mail.ru».