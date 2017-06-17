Валдай, Новгородская область, 17 июня, 2017, 12:36 — ИА Регнум. Победителем предварительного партийного голосования «Единой России» по выдвижению кандидатуры от партии на выборы губернатора Новгородской области стал временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Никитин. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, итоговая конференция по выдвижению кандидата от партии состоялась в Валдае Новгородской области сегодня, 17 июня.

Флаг партии «Единая Россия»

Новгородские единороссы проводили выборы тайным голосованием из двух участников праймериз. Сторонник партии, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин получил в свою поддержку 74 голоса, его соперник — член регионального политсовета «Единой России», глава Крестецкого района Сергей Яковлев — 28 голосов делегатов конференции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, старт губернаторской кампании Новгородская областная дума дала 9 июня, назначив выборы главы региона на Единый день голосования 10 сентября 2017 года. С 15 июня в Избирательной комиссии Новгородской области начали приём документов от претендентов на этот пост.

О своих губернаторских амбициях ранее заявили депутат Новгородской областной думы от КПРФ Ольга Ефимова, а также депутат Государственной думы Антон Морозов (ЛДПР), но официальное выдвижение кандидатов также должно состояться на партийных конференциях. Для регистрации кандидатами в губернаторы Новгородской области каждый из претендентов на этот пост должен преодолеть 10-процентный муниципальный фильтр — то есть собрать подписи муниципальных депутатов и глав в свою поддержку.