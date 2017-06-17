Саратов, 17 июня, 2017, 12:35 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы от Саратовской области, экс-мэр Саратова Олег Грищенко, который скоропостижно скончался в ночь с 16 на 17 июня, «ушёл в самом расцвете сил». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в соболезновании врио саратовского губернатора Валерия Радаева и членов регионального правительства.

ГТРК Саратов Олег Грищенко

Известный саратовский политик Олег Грищенко скончался на 51-м году жизни из-за тяжёлой болезни.

«Ушёл из жизни яркий, неординарный человек, посвятивший себя созидательному труду на благо Саратовской области. Человек-лидер, он добивался успехов во всём, за что бы ни брался», — говорится, в частности, в соболезновании руководства Саратовской области.

Также отмечается, что Олег Грищенко, который работал мэром Саратова, в памяти жителей города «останется руководителем, который принимал активное участие в законодательной деятельности, занимался вопросами благоустройства, уверенно продвигал в жизнь социальную политику».

«К сожалению, многим планам Олега Васильевича сбыться не суждено. Он ушёл в самом расцвете сил, но останется память и благодарность горожан», — говорится в соболезновании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в возрасте 50 лет скоропостижно скончался депутат Государственной думы, бывший мэр Саратова Олег Грищенко. Сообщается, что Грищенко умер около 4 часов утра 17 июня. Как стало известно, политик боролся с тяжелой болезнью.

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Напомним, Олег Грищенко в 2004—2005 был депутатом Саратовской областной думы III созыва по Заводскому избирательному округу №3. С августа 2005 года являлся первым заместителем главы администрации Саратова, с декабря 2005-го исполнял обязанности главы администрации — мэра города. В марте 2006-го избран депутатом Саратовской городской думы и главой Саратова. 22 марта 2011 года переизбран на должность главы Саратова. В 2016 году Грищенко был избран депутатом Государственной думы по спискам «Единой России».