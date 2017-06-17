Калуга, 17 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. В 8 часов утра, сегодня, 17 июня, на озеро Мандрино Малоярославецкого района Калужской области, стартовал IV детский рыболовный фестиваль «В гостях у Карпа», рассказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM организатор фестиваля, большой любитель рыбалки, офицер в отставке Анатолий Савин.

Admoblkaluga.ru Участник фестиваля

По его словам, в соревнованиях по рыбной ловле официально зарегистрировалось 86 детей с восьми лет. В этом году, в фестивальных мероприятиях принимают участие более 300 человек.

«В программе: турнир по ловле рыбы, церемония награждение юных рыбаков-победителей, конкурсы, катание на лошадях, выступления самодеятельных артистов и большая детская анимационная программа. В завершения любимого детворой праздника, его участников ожидает «сладкий» стол», — отметил Анатолий Савин.

Организаторами фестиваля «В гостях у Карпа» выступили отдел культуры Малоярославецкой районной администрации, министерство культуры и туризма Калужской области, «Туристско-информационный центр «Калужский край», а также спонсоры — любители рыбной ловли.

Напомним, полюбившийся маленьким и взрослым рыболовам фестиваль «В гостях у Карпа» проводится на калужском озере Мандрино с 2014 года. Юным рыбакам разрешается ловить на две снасти (донные ли поплавочные). По условиям соревнований, забрасывать удочку и ловить рыбу юный участник должен самостоятельно, однако взрослым разрешено помогать малышам подсаком.

Соревнования проходят по трем номинациям» «Самая большая рыба», «Наибольший вес из трёх рыб» и «Наибольшее количество пойманной рыбы». Не забыт и утешительный приз — «За самую маленькую рыбу».