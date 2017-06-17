Лондон, 17 июня, 2017, 12:14 — ИА Регнум. Делегация Приднестровья во главе с президентом Вадимом Красносельским совершила визит в Великобританию. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе президента ПМР, в рамках визита приднестровская делегация провела рабочую встречу в Министерстве иностранных дел и по делам содружества Великобритании с директором управления по делам Восточной Европы и Центральной Азии МИД Великобритании Николой Поллитт.

Vestipmr.info Флаг Преднестровской Молдавской Республики

Во встрече также приняли участие председатель правительства ПМР Александр Мартынов и министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев. Обсуждалось двустороннее взаимодействие Приднестровья и Великобритании, социально-гуманитарные и культурные проекты, осуществляемые в Приднестровье при участии Великобритании.

«Отдельное внимание собеседники уделили региональной обстановке вокруг Приднестровья в контексте актуального состояния отношений ПМР с соседними государствами. Вадим Красносельский детально осветил текущую ситуацию в переговорном процессе между Приднестровьем и Республикой Молдова с акцентом на наиболее острых проблемных аспектах, существующих в отношениях сторон», — отметили в пресс-службе.

Президент ПМР обратил внимание британской стороны на целый комплекс односторонних ограничительных действий, предпринимаемых против Приднестровья как сопредельными странами, так и некоторыми другими международными партнерами. Британские дипломаты выразили поддержку позиции президента ПМР в том, что касается необходимости решать накопившиеся проблемные вопросы в отношениях Приднестровья и Молдавии исключительно за столом переговоров, а также высказались в поддержку возобновления регулярной работы международного переговорного формата «5+2».

В ходе визита Красносельский также встретился с послом Российской Федерации в Великобритании Александром Яковенко. Стороны обсудили российско-приднестровское взаимодействие и ход переговоров между Приднестровьем и Молдавией.

Президент ПМР также посетил Оксфорд, где выступил перед студентами и преподавателями с лекцией об историко-правовых основах государственности Приднестровской Молдавской Республики. Красносельский напомнил, что молдавская государственность никогда не простиралась на историческую территорию ПМР, а после образования СССР территория современного Приднестровья в 1924 году вошла в состав Украинской ССР, в то время как территория Бессарабии 22 года находилась под румынской оккупацией и только в рамках пакта Молотова-Риббентропа была возвращена Советскому Союзу, в результате чего на основе соединения двух исторически разных территорий была создана Молдавская ССР.

«Таким образом, только в короткий 50-летний период с августа 1940 года по сентябрь 1990 года территории Приднестровья и Бессарабии были формально юридически объединены в союзную советскую республику — МССР», — отметил глава приднестровского государства.

Красносельский напомнил, что еще за полтора года до развала СССР власти Молдавии провозгласили курс на выход из Союза и своими последующими действиями уничтожили правовые основы для нахождения территории Приднестровья в составе Республики Молдова. «23 июня 1990 г. Верховный Совет ССР Молдова принял два документа, принципиально важных для понимания механизма раскола МССР и образования ПМР. В первом из них — Декларации о суверенитете Советской Социалистической Республики Молдова от 23 июня 1990 г. — объявлялось о выходе Молдовы из Союза ССР, в том числе о верховенстве законов Молдовы над союзными законами. Второй документ — Постановление, утвердившее решение специальной комиссии о признании пакта «Молотова-Риббентропа» ничтожным. С его принятием ситуация юридически возвращалась к состоянию 1940 года, исключая из состава Молдовы ее государствообразующую часть в виде территории современного Приднестровья. Этим решением молдавский парламент фактически отказался от Приднестровья. Пользуясь принципом права народов на самоопределение, современная Молдова вышла не только из состава СССР, но и из состава МССР, причём это случилось еще за год до распада Советского Союза», — подчеркнул президент.

«И только 2 сентября 1990 года на основании решения парламента Молдовы жителями нашего края было принято историческое решение о создании Приднестровской Молдавской ССР, причем в составе Советского Союза. Так кто же на самом деле «сепаратисты»?» — обратился к участникам встречи Вадим Красносельский.

По мнению президента ПМР, мировому сообществу, заявившему о признании независимости бывших союзных республик в их границах, следовало признать независимыми и Приднестровье, и Молдавию, так как Кишинев своим собственным решением разделил Бессарабию и современное Приднестровье. «Прогрессивное мировое сообщество должно знать реальную ситуацию, поскольку в Молдове данные факты намеренно замалчивают. У нас были все легитимные основания заявить о своей государственности. Убежден, что если собрать все факты, то можно отстоять нашу независимость в любом международном суде, если он будет носить беспристрастный характер», — подчеркнул глава государства.

В своем выступлении президент рассказал и о текущей ситуации, складывающейся вокруг Приднестровья, ответив на ряд вопросов, интересовавших участников дискуссии. По его словам, Молдавия сегодня реализует стратегию полномасштабного давления на Приднестровье, игнорируя при этом логику и сложившиеся механизмы взаимодействия официального переговорного процесса.

«Молдова в своей истории совершила две стратегические ошибки. Первая — признание ничтожным пакта «Молотова-Риббентропа», вторая — военная агрессия 1992 года. Более того, свою первую ошибку Кишинев попытался исправить военным путем, намереваясь силой оружия навязать приднестровцам свою волю. Победив в войне, мы отстояли свое независимое будущее ценой жизней более 800 приднестровцев, включая безвинно погибших детей, женщин и стариков. Еще одна ошибка Кишинева — одностороннее принятие Закона «Об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья)» от 22 июля 2005 года. Этот мертворожденный законодательный акт был принят вне рамок международного переговорного процесса и без учета реальной ситуации», — сказал Вадим Красносельский.

По его словам, совершив стратегические ошибки, Молдавия пытается найти выход из сложившейся ситуации «компенсируя свои промахи так называемым тактическим вероломством».

«Это различные ограничения, блокады, ограничение личных прав и свобод приднестровцев, политически мотивированное уголовное преследование, неисполнение ранее достигнутых договоренностей, игнорирование самого международного механизма переговоров в формате «5+2». За 25 лет ведения политических переговоров было подписано порядка 200 документов с участием международных гарантов и посредников, включая ОБСЕ, и практически все они не исполняются Кишиневом», — заявил президент.

Глава приднестровского государства также отметил, что, сохраняя неконструктивную позицию в переговорном процессе, Молдавия продолжает односторонние провокационные действия, ведущие к обострению региональной обстановки.

«Яркий пример — недавнее решение Конституционного суда РМ о признании присутствия российских миротворческих сил на Днестре незаконным, юридически разрешающее использовать против них военную силу. Следующее — выставление совместных таможенно-пограничных постов на территории Украины. Это односторонняя мера, которая реализуется вне существующего международного переговорного процесса и без учета позиции Приднестровья, нарушая множество ранее подписанных соглашений. Игнорируются положения о недопустимости санкций и блокад, о решении всех вопросов исключительно за столом переговоров, о свободе международных контактов Приднестровья в экономической сфере», — подчеркнул Вадим Красносельский, напомнив, что совместный контроль реализуется при прямой поддержке Европейского союза, который также является наблюдателем в переговорном процессе.

«Хотел бы напомнить историческое изречение Уинстона Черчилля, сделанное им после подписания 30 сентября 1938 г. Мюнхенского соглашения, — «Англии был предложен выбор между войной и бесчестием. Она выбрала бесчестие и получит войну». Сегодня вокруг Приднестровья очень схожая ситуация. Определенные внешние силы руками Молдовы и Украины намеренно создают условия для дестабилизации и постепенной «разморозки» конфликта. Такими действиями не только перед Приднестровьем, но и перед всеми ответственными мировыми игроками фабрикуется абсолютно искусственный выбор между войной, то есть новым витком силового противостояния, или бесчестьем в форме политических уступок вопреки воле приднестровского народа. Как показывает история, в конечном итоге в проигрыше остаются все без исключения: и организаторы, и вовлеченные участники подобных геополитических комбинаций. Но самое печальное — страдают простые люди и само дело сохранения мира и стабильности», — отметил Красносельский.

«Между этими двумя крайностями Приднестровье выбирает третий путь — цивилизованный, открытый и справедливый политический диалог, основанный на универсальных международных принципах, неотъемлемых правах и свободах как отдельно взятого человека, так наций и народов в целом. Глубоко убежден, что свою безопасность мы можем обеспечить, только сохраняя государственность Приднестровья. Мы, конечно, добьемся независимости, но она должна быть достигнута мирным путем», — заключил президент.

Молдавские СМИ отмечают, что визит официальной приднестровской делегации в столицу страны-члена ЕС и ее прием в МИДе носит беспрецедентный характер.

По информации кишиневского издания NewsMaker, молдавский МИД обращался к британской стороне с просьбой не организовывать официальных встреч с приднестровской делегацией, но в Лондоне к рекомендации не прислушались. Источник издания в администрации президента Игоря Додона заявил: «Хочу посмотреть, вышлют они (власти Молдавии — прим. ИА REGNUM ) после этого кого-то из британского посольства или нет».

Напомним, ранее Кишинев по надуманным обвинениям в «шпионаже» выслал из страны пять сотрудников посольства России.