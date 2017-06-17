Душанбе, 17 июня, 2017, 11:57 — ИА Регнум. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки получил информацию о том, что в ближайшее время на территории Таджикистана возможны террористические акты, направленные, в том числе, против американских дипломатов и граждан. Об этом посольство США сообщило сегодня, 17 июня.

Tj.usembassy.gov США в Таджикистане

«Несмотря на то, что в последнее время в Таджикистане нападения организованных террористических групп не происходили, угроза терактов сохраняется, и опасность такого нападения могла возрасти за последние 6 — 12 месяцев», — уточнили в диппредставительстве.

В этой связи, посольство США рекомендует соотечественникам соблюдать осторожность близ афганской границы и не покидать густонаселенные районы после наступления темноты и стараться избегать мест скопления большого количества людей, а также не пользоваться услугами общественного транспорта.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, свыше 100 граждан Таджикистана воюют в Сирии на стороне различных террористических организаций. Отметим, что самым известным таджикистанским террористом стал Гулмурод Халимов — бывший командир ОМОН Таджикистана, завербованный ИГИЛ (запрещена в России и ряде других стран) в мае 2015 года.