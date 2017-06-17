Чебоксары, 17 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. В Чувашии ищут 11-летнюю девочку, которая пропала 15 июня. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщили ИА REGNUM в региональном СУСК по Чувашии.

Remigiusz Józefowicz Проблесковый маячок полиции

Как следует из материалов уголовного дела, последний раз девочку видели вечером 15 июня в Цивильске, недалеко от дома. Школьница гуляла на улице, домой не вернулась. 16 июня в правоохранительные органы поступило заявление от жительницы Цивильска о пропаже дочери.

К розыску подключены опытные сотрудники СУСК и управления уголовного розыска регионального МВД. Для осмотра Цивильска и близлежащей территории был использован беспилотник с функцией тепловизора. С участием водолазов обследованы близлежащие водоемы. Допрошено около 60 человек.

«Проведено прочесывание местности, обследованы заброшенные здания и пустыри, проведены подворовые и поквартирные обходы, обследованы канализационные колодцы, подвалы и чердаки домов, расположенных вблизи места жительства пропавшей девочки. Изъяты и изучаются записи с камер наружного видеонаблюдения магазинов города Цивильска, а также программного комплекса «Безопасный город», — говорят в следственном управлении.

По данному факту заведено уголовное дело по статье «Убийство». В правоохранительных органах поясняют, что решение о возбуждении уголовного дела принято в связи «с необходимостью проведения полного комплекса необходимых следственных действий по установлению обстоятельств исчезновения девочки и места ее нахождения».

«На данный момент подтвержденных данных о том, что она могла стать жертвой преступления, не имеется», — говорят в силовых структурах.

Поиски продолжаются. По данным МВД по Чувашии, в поиске задействовано свыше 400 человек — личный состав полиции и волонтеры. В полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщить по телефонам: (8352) 62−05−91 или 02 (102 с сотового телефона).

«Вознаграждение за любые сведения, способные помочь в розыске девочки, гарантируется», — говорят в региональном МВД.

Напомним, 18 апреля 2016 года в Чебоксарах пропала 15-летняя школьница. Как ранее сообщало ИА REGNUM, её искали неделю как силовые структуры, так и волонтеры. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». 26 апреля девочка сама вернулась домой. В 2014 году пропала 11-летняя школьница в Козловском районе республики, её тело нашли в лесопосадке. Преступление совершил 52-летний житель Татарии: мужчина пообещал довезти до дома и посадил в свой автомобиль девочку, которая возвращалась из школы.