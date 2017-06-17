Лондон, 17 июня, 2017, 11:56 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не рискнула разговаривать с разъярённой толпой протестующих после пожара в лондонском жилом комплексе Grenfell Tower. Об этом сегодня, 17 июня, сообщает телеканал RT.

Surrey County Council News Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Напомним, Мэй сперва посетила место страшного пожара, который унес жизни более 70 человек. Однако с погорельцами она общаться отказалась.

Позже Мэй всё-таки встретилась с некоторыми пострадавшими при пожаре в церкви святого Климента в Лондоне. При этом большая толпа протестующих, которые требуют от властей новых квартир и компенсаций за утерянное при пожаре имущество, собралась перед входом в церковь.

Участники акции протеста также требовали проведения тщательного расследования причин пожара, которые до сих пор не обнародованы.

Однако Мэй не решилась пообщаться с протестующими и под усиленной охраной полиции быстро села в автомобиль и уехала.