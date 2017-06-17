Крестцы, Новгородская область, 17 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. На соревнованиях будут выявлять сильнейших в классах: 65, 85, 125 (в том числе среди юношей и юниоров), «Open», «Ореn-2», а также среди ветеранов и любителей.

Kresttsy.ru Крестецкий мотокросс

Нынешний мотокросс носит статус открытого чемпионата и первенства Крестецкого муниципального района и Крестецкого городского поселения и посвящён памяти авиаторов Северо-Западного фронта.

Напомним, крестецкий мотокросс стал визитной карточкой посёлка Крестцы Новгородской области, а трасса «Берёзовая гора» считается одной из лучших мототрасс северо-запада России.