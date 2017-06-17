Москва, 17 июня, 2017, 11:26 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании четырёх искуственных островов в Кольском заливе Баренцева моря. Соответствующий документ опубликован сегодня, 17 июня, на официальном сайте правительства России.

Владислав Герасим Баринцево море

Сообщается, что реализовывать данный проект должна компания ООО «Кольская верфь».

«Распоряжением правительства от 17 июня 2015 года №1129-р утверждён план первоочередных мероприятий по созданию в Мурманской области центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Центр создаётся ОАО «НОВАТЭК» в лице дочернего общества ООО «Кольская верфь», — сказано в распоряжении правительства.

Данные искусственные острова необходимы для размещения объектов центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. ООО «Кольская верфь» уже получила разрешение на создание четырех искусственных земельных участков от Росморречфлота.

Этот центр будет изготовлять огромные морские комплексы по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа и стабильного газового конденсата на основаниях гравитационного типа.

Также там будут строиться морские добывающие комплексы и будет проводиться ремонт и обслуживание морской техники и оборудования, используемых для освоения морских нефтегазоконденсатных месторождений.