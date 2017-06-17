Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Павел Колобков не стал отвечать на вопрос, считает ли он нужным вернуть петербургским пенсионерам бюджетные деньги, на которые был возведен стадион «Санкт-Петербург» на Крестовском острове в северной столице, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стадион «Санкт-Петербург»

Напомним, новую арену на Крестовском острове (известна ранее как «Зенит-Арена») построили более чем за 43 млрд рублей, ее строительство обернулось скандалами, судебными тяжбами и уголовными делами.

«Я не прокурор и не следователь», — заявил Колобков 17 июня в Петербурге.

Читайте также: Полтавченко: Органы разберутся с нарушениями на «Зенит-Арене»

ИА REGNUM Зенит арена

Министр подчеркнул уникальность стадиона, построенного в Петербурге, где синхронно должны работать не менее сотни автоматизированных систем. «С виду он вообще напоминает какую-то летающую тарелку. Сложный проект, думаю, что такого проекта в мире, наверное, нет», — сказал Колобков.

Министр провел аналогию с квартирным ремонтом, который он тоже иногда делает, но даже там не всегда всё выходит гладко. «Иногда краску подберешь неправильно… Всегда должна быть какая-то накладка. А стадион — это не квартира», — заявил Колобков.

Министр вспомнил, что на «Зенит-Арене» «не всё получилось с газоном», но технические ошибки имеют право на существование.

Читайте также: Газон на стадионе в Санкт-Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА

Несмотря на комплексность и сложность подготовки к Кубку конфедераций и Чемпионату мира, Колобков подчеркнул, что все-таки к срокам осуществления проектов следует относиться очень внимательно. «Желательно делать заранее, и чем раньше, тем лучше, чтобы затем детали и мелочи не отвлекали», — заметил министр.

Он предположил, что в регионах на некоторых новых аренах, необходимых к Чемпионату мира, матчи российской премьер-лиги можно будет увидеть уже до конца года. «Не буду называть стадионы, но я был поражен уровнем готовности», — сказал Колобков.

По его мнению, главная задача теперь — наладить эффективную эксплуатацию новых объектов после завершения турниров. «То, что останется после Кубка конфедераций и Чемпионата мира, останется на долгие годы. Это 12 стадионов, больше 100 площадок, в каждом городе по современному аэропорту», — добавил министр.

Cooperativa.cl Зенит арена

Читайте также: На Крестовском острове Петербурга откроется Кубок конфедераций FIFA-2017

Как сообщало ИА REGNUM, разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию было получено 29 декабря 2016 года. 30 декабря стадион был зарегистрирован как собственность Санкт-Петербурга. На его возведение за 10 лет было потрачено более 43 млрд рублей из бюджета Петербурга вместо планируемых изначально 6,7 млрд рублей.