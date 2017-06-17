Тирасполь, 17 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Прокуратура Приднестровья готова изучить и проверить любую информацию от президента Молдавии Игоря Додона о нецелевом расходовании финансовой помощи РФ Приднестровью. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», об этом заявил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий.

Kremin.ru Президент Молдавии Игорь Додон

В одном из своих последних интервью Додон обвинил приднестровцев в хищениях российских денег. По словам Гурецкого, Додон избрал в отношении ПМР тактику, которая многие годы уже используется молдавскими политиками. Заключается она в том, что Приднестровье постоянно обвиняют в коррупции, контрабанде и т.д.

«Если у господина Додона есть соответствующая информация, конкретные факты, может быть, документы, мы, безусловно, готовы принять соответствующую информацию в той или иной форме. Если есть факты, эти факты должны быть нам представлены, и мы сделаем всё для того, чтобы установить истину. Имеет ли место разворовывание или все-таки это пиар, может, это используется в политических целях, я бы даже сказал, в популистских целях. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы расставить точки над «i», — подчеркнул прокурор ПМР. По его словам, сотрудники прокуратуры Приднестровья готовы лично встретиться с главой молдавского государства и его представителями.

Стоит отметить, что обвинения Додона звучат на фоне аудиторской проверки, осуществляемой в республике российскими специалистами. «По инициативе Приднестровья в настоящий момент у нас работают сразу две крупнейшие аудиторские компании, которые занимаются аудитом бюджета Приднестровья. И коль скоро речь идет о бюджете, анализируются потоки, связанные и с газовыми деньгами», — отметил председатель правительства Приднестровья Александр Мартынов.

По словам президента Вадима Красносельского, предварительные результаты аудита будут известны уже к 1 июля. «Тогда и можно будет говорить о том, кто, кому и сколько должен, а также на что ушли российские деньги. Президент Молдовы намекал на то, что эти деньги разворовываются, в этом случае пусть сообщит нам о таких фактах. Я буду только за. Что же касается долга Приднестровья «Газпрому», то мы ничего не должны: расчеты идут и все согласовано с Россией. Я бы посоветовал Игорю Николаевичу (Додону) не вмешиваться в отношения Приднестровья с Россией», — заявил глава ПМР.