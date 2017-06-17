Москва, 17 июня, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал план развития паромного сообщения с Калининградской областью. Соответствующий документ опубликован сегодня, 17 июня, на официальном сайте правительства России.

Solundir Паром

Согласно этому плану, должны быть построены три грузопассажирских парома, которые будут работать на линии Балтийск — Усть-Луга.

«Строительство таких паромов в дополнение к уже работающим позволит обеспечить перевозку линией Усть-Луга — Балтийск всего объёма грузов для внутреннего потребления Калининградской области», — сказано в документе.

Паромы должны быть построены в период с 2017 по 2020 годы. Финансировать строительство будет федеральный бюджет. Кроме того, будут привлечены заемные средства.

Напомним, сухопутная связь между Калининградской областью и остальной Россией затруднена из-за враждебной по отношению к РФ политики Литвы.