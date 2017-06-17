Кишинёв, 17 июня, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Эксперты ВК также указал на отсутствие четко установленных критериев формирования избирательных округов, в том числе в Приднестровье и для граждан, проживающих за рубежом.

1news.md Венецианская комиссия Совета Европы

На том же заседании Венецианская комиссия вынесла критическую оценку по проекту президента Молдавии Игоря Додона о предоставлении главе государства дополнительных полномочий для роспуска парламента. В заключении комиссии отмечено, что проект «предоставляет президенту чрезмерные полномочия по использованию роспуска законодательного органа в качестве инструмента «партийной политики» в рамках нынешней парламентской системы».

Напомним, демократы во главе с Владимиром Плахотнюком и социалисты во главе с Додоном совместно инициировали переход к смешанной системе выборов, которая выгодна Демпартии и, по мнению экспертов, позволит им сохранить власть и после парламентских выборов 2018 года. Молдавская оппозиция выступила категорически против избирательной реформы Плахотнюка — Додона.

Заранее предполагая отрицательную позицию Венецианской комиссии на их проект Додон и Плахотнюк ранее заявили, что изменение избирательной системы — суверенное право страны, но пообещали учесть рекомендации Венецианской комиссии.