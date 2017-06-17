Пхеньян, 17 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. Генеральное консульство Российской Федерации в северокорейском городе Чондин сообщило, что российская яхта Katalexa, задержанная ранее пограничниками КНДР, отпущена на свободу. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 июня, генеральный консул РФ в Чондине Юрий Бочкарёв.

Roman Harak Пограничный контроль, КНДР

По словам Бочкарёва, яхта уже вышла из северокорейского порта Раджин, куда ранее была отконвоирована пограничниками КНДР, и взяла курс на порт Зарубино.

«Как нам сообщила северокорейская сторона, за счёт небольших размеров и тихого хода её приняли за браконьерскую шхуну. Это и послужило причиной задержания», — рассказал генеральный консул.

Также дипломат добавил, что члены экипажа яхты Katalexa отнеслись с пониманием к данной ситуации. Все они уже связались со своими родственниками благодаря российскому генконсульству.