Великий Новгород, 17 июня, 2017, 10:58 — ИА Регнум. В Новгородской области общий долг предприятий и организаций региона по заработной плате на 1 июня 2017 года превысил 84,7 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона, долг образуют 31 предприятие, при этом наибольшую задолженность образует ЗАО «Завод «Электроаппарат» из Малой Вишеры, долг которого перед 493 работниками составляет более 42,5 млн рублей. В настоящее время в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

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Среди предприятий-должников в прокуратуре назвали ООО «Радуга ВН», ООО «Новомост 53», ООО «Сормоль», ООО «Астрилово», ООО «Барс-2», ПК «Крестецкий», ООО «Новгородский Доркомсервис» и ООО «Ритек», имеющие задолженность в размере около 20 млн рублей.

Так, только у ООО «Ритек» (сеть магазинов электроники и бытовой техники «Эксперт») задолженность по оплате труда перед 403 работниками составляет более 12,5 млн рублей за февраль — май 2017 года.

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Долг образовался перед работниками организации и его обособленных структурных подразделений, расположенных в Новгородской, Псковской, Вологодской, Ленинградской и Тверской областях — всего 41 подразделение. В настоящее время решением Арбитражного суда Новгородской области в отношении ООО «Ритек» введена процедура банкротства.

С целью защиты трудовых прав работников прокуратурой города в суд направлено 60 заявлений о взыскании заработной платы на сумму 715 тыс. рублей — иск находится на рассмотрении.

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Первый заместитель прокурора области Виктор Тепляков отметил, что к работодателям, не выплачивающим работникам заработную плату, будут применены все меры прокурорского реагирования, в том числе рассмотрен вопрос о наличии признаков состава преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ.

Отметим, что всего с начала 2017 года в Новгородской области по результатам прокурорского вмешательства погашена задолженность по заработной плате на общую сумму более 33 млн рублей.