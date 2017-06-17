Киров, Калужская область, 17 июня, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Бригада скорой медицинской помощи кировской центральной районной больницы Калужской области отказалась выехать на вызов к пациенту с критически низким артериальным давлением. Отказ медиков в оказании помощи дежурный диспетчер объяснила отсутствием в аптечке бригады необходимых медикаментов. Об этом 17 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник кировского межрайонного прокурора Светлана Амелина.

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По ее словам, установлено, что медицинскими работниками больницы, в частности. осуществляющими деятельность в образовательных учреждениях района, законодательство об охране здоровья несовершеннолетних надлежащим образом не исполняется.

Так, медицинским персоналом больницы в ряде образовательных учреждениях не проводятся обследования учащихся на наличие кишечных заболеваний, примерное меню в школьных столовых не согласовывается с управлением Роспотребнадзора. Также медиками не ведется учет выполненных профилактических прививок, отсутствует контроль учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов. Кроме того, стоматологическую медицинскую помощь в центральной больнице Кировского района оказывают врачи, не прошедшие профессиональной переподготовки по специальности «Стоматология детская».

Между тем, качество работы в другом медицинском учреждении Калужской области — клинической больницы №8 «Федерального медико-биологического агентства» Обнинска — также оставляет желать лучшего. В больнице пока не введен в эксплуатацию закупленный еще в 2013 году рентгеновский аппарат для стоматологической поликлиники клинической больницы. Пациенты вынуждены делать рентгеновские снимки в другой поликлинике, расположенной на достаточном расстоянии.

В деятельности, этой единственной на 100-тысячный Обнинск больнице, оказывающей населению бесплатную медицинскую помощь по программе государственных гарантий немало проблем, считают активсты регионального ОНФ.

«Люди жалуются, что ожидание приема к некоторым специалистам может достигать четырех недель. В день обращения затруднительно попасть на прием даже к терапевту. Кроме того, в учреждении, судя по всему, нарушена плановая работа по закупкам расходных материалов. Нередки случаи, когда пациенты клинической больницы вынуждены за свой счет приобретать медицинские изделия», — заявил сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта в Калужской области Виктор Гришенков.

Ранее эксперты страховых компаний выявили в клинической больнице №8 нарушении прав застрахованных лиц на получение бесплатной медицинской помощи, гарантированной Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Калужской области. В этом плане руководству больницы рекомендовано выплатить пациентам потраченные ими средства, а также принять организационные меры по предоставлению застрахованным гражданам бесплатной медицинской помощи.

По мнению общественников, резонно задать вопрос: получает ли эта клиническая больница средства от Фонда обязательного медицинского страхования за оказанные услуги, в том числе и за материалы, приобретенные пациентами за свой счет? Активисты Общероссийского народного фронта направили обращения в органы прокуратуры и в УФАС по Калужской области с просьбой провести проверку указанных фактов.

Напомним, в настоящее время в федеральных, государственных и частных медицинских учреждениях Калужской области работают свыше 4 тысяч врачей и 10 тысяч средних медработников.

Как сообщало ИА REGNUM, недостатки в питание маленьких пациентов калужской детской городской больнице обнаружила проверка. Согласно заключению экспертов, отобранные пробы готовой продукции (кофейный напиток с молоком, каша пшеничная молочная, масло сливочное) не соответствовали существующим утвержденным нормативам. Кроме того, тара, в которой доставлялся завтрак в педиатрическое отделение детской больницы, была грязной, а в пищеблоке детской больницы работали лица, не имеющие медицинских книжек и не прошедшие гигиеническую аттестацию.