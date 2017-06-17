Москва, 17 июня, 2017, 10:01 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что власти США никогда не раскроют информацию, противоречащую версии об отвественности ополченцев Народных Республик Донбасса за катастрофу Boeing-777 авиакомпании «Малайзийские авиалинии» (Malaysia Airlines), выполнявшего рейс MH-17. Такое мнение Путин высказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое стало основой его документального фильма «Интервью с Путиным» и изданной одноименной книги.

Defensie.nl Поиск обломков Боинга рейса MH-17

Премьерный показ фильма «Интервью с Путиным» завершился на американском телевидении 15 июня. Уже 16 июня в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью. Книга вышла на английском языке.

Стоун задал Путину вопрос: считает ли он, что разведслужбы США могут обладать информацией о крушении Boeing, так как они пристально наблюдали за ситуацией на Украине после государственного переворота 2014 года.

«Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что данное обстоятельство «весьма понятно», так как российские власти понимают позицию США по Украине.

«Все они хотели свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев. Если информация противоречит этому, то тогда они (США — ИА REGNUM ) никогда ее не раскроют», — пояснил Путин.

Также президент России подчеркнул, что крушения малазийского Boeing никогда бы не произошло, если бы руководство Украины прислушалось к России и не начало полномасштабные военные действия.

«Именно украинские власти начали применять все виды вооружений в Донбассе», — напомнил Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Boeing-777 Malaysia Airlines выполнял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. 17 июля 2014 года самолёт разбился в Донбассе. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.