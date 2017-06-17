Саратов, 17 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В возрасте 50 лет скоропостижно скончался депутат Государственной думы, бывший мэр Саратова Олег Грищенко. Сообщается, что Грищенко умер около 4 часов утра 17 июня. Как стало известно, политик боролся с тяжелой болезнью.

ГТРК Саратов Олег Грищенко

Грищенко родился в Саратове в семье рабочих. Школу и институт оканчивал там же. С 1993 года работал на Саратовском подшипниковом заводе (СПЗ).

В 2000 году он стал заместителем генерального директора СПЗ по коммерческой политике и развитию. С 2003 по 2005 работал генеральным директором СПЗ.

В 2004 году Грищенко был избран в Саратовскую областную думу, где был депутатом до 2005 года. С августа 2005 был первым заместителем главы администрации Саратова, с декабря 2005 исполнял обязанности главы администрации — мэра города.

В марте 2005 года Грищенко был избран депутатом Саратовской городской думы и главой Саратова. 13 марта 2011 года избран депутатом гордумы четвёртого созыва, затем 22 марта переизбран главой областного центра.

В 2016 году Грищенко был избран депутатом Государственной думы по спискам «Единой России».

Грищенко был женат, у него есть трое детей и внуки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования семье и близким покойного.