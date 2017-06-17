Ростов-на-Дону, 17 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Дорожная авария с участием двух автобусов, которая произошла в Ростовской области 16 июня, легла в основу уголовного дела. По последней информации ГУ МВД России по региону, в автокатастрофе четыре человека погибли, 30 получили увечья, среди них — трое детей. 11 пострадавших находятся в больнице, передаёт 17 июня ИА REGNUM.

61.мвд.рф На месте ДТП

Стражи порядка вместе с работниками районной прокуратурой проводят комплексную проверка деятельности Матвеево-Курганского автотранспортного предприятия. По предварительным сведениям, именно их водитель, находившийся ха рулем ПАЗа, стал виновником страшной аварии. По показаниям свидетелей, выезжая с второстепенной дороги, он не пропустил рейсовый автобус, направляющийся в Донецк. Некоторые источники утверждают, что водитель отечественного автобуса неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Наряду с этим проводится осмотр автобусов, участвовавших в ДТП, на предмет внесения изменений в конструкцию транспортных средств.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, автокатастрофа с участием двух автобусов произошла 16 июня около 11:30 на трассе «Матвеев Курган — Авило-Успенка». В результате ПАЗ вылетел в кювет и опрокинулся. Все погибшие находились в отечественном автобусе.

После сообщения о дорожной аварии на место ДТП оперативно выехали сотрудники полиции, МЧС, следователи, криминалисты, несколько бригад медиков. Расследование проводится по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Виновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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