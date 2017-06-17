Вашингтон, 17 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил глубочайшие соболезнования народу Германии, родным и близким бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, который скончался накануне, 16 июня, в возрасте 87 лет. Заявление Трампа по этому поводу распространила сегодня, 17 июня, пресс-служба Белого дома.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«Он не только был отцом объединения Германии, но и отстаивал интересы Европы и трансатлантические отношения. Мир извлёк выгоду из его видения и усилий. Его наследие будет жить», — заявил Трамп.

Он напомнил, что Коль всегда был «другом и союзником США».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Напомним, Кольт скончался на 88-м году жизни в своём доме в городе Людвигсхафен-на-Рейне. В истории Германии Коль навсегда останется политиком, при котором страна вновь воссоединилась после Второй мировой войны.

Федеральным Канцлером Германии Коль был с 1982 по 1998 годы.