Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин намерен посетить первый матч Кубка конфедераций FIFA-2017, который пройдёт сегодня, 17 июня, в Санкт-Петербурге на злополучном стадионе «Санкт-Петербург Арена», расположенном на Крестовском острове. Об этом накануне, 16 июня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Kremin.ru Президент России В.В.Путин

В первом матче Кубка конфедераций сыграют сборные Российской Федерации и Новой Зеландии.

Песков считает, что первый матч футбольного турнира должен пройти на высоком уровне, так как российская сторона хорошо подготовилась.

Кроме того, у России богатый опыт в проведении международных соревнований, напомнил глава пресс-службы Кремля.

«Насколько известно, проделана огромная подготовительная работа, задействованы все службы», — сказал Песков.

Российской сборной в Кубке конфедераций после боя с Новой Зеландией предстоит сыграть с Португалией и Мексикой. Матчи Кубка пройдут в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Финал турнира пройдёт 2 июля в Санкт-Петербурге.

Что касается «Санкт-Петербург Арены», то это тот самый злополучный стадион, который в прессе чаще всего называли «Зенит Ареной», так как он является базовым для санкт-петербургского клуба «Зенит».

Стадион находится на Крестовском острове в Санкт-Петербурге на месте старого футбольного стадиона имени Кирова. Строительство стадиона продолжалось более 10 лет, и его стоимость по сравнению с первоначальной сметой выросла в несколько раз.

Строительство началось в 2007 и должно было быть завершено в 2009 году. Стадион должен был стоить без малого 6,7 млрд рублей. Фактически, строительство завершилось в начале 2017 года, и стадион стоил более 44 млрд рублей.