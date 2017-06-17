Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2017, 07:49 — ИА Регнум. В США на 82-м году жизни скончался режиссер Джон Гилберт Эвилдсен, прославившийся благодаря картине «Рокки» Rocky, 1976, а также серии фильмов «Парень-каратист» (The Karate Kid, 1984−1989 гг.). Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на сына режиссера Энтони Эвилдсена.

SMU.edu Американский кинорежиссёр Джон Эвилдсен

По словам Энтони, его отец скончался 16 июня в Лос-Анджелесе от рака поджелудочной железы. Ему был 81 года.

Слава пришла к Эвилдсену после кинофильма «Рокки», в котором в главной роли сыграл Сильвестр Сталлоне. Фильм рассказывает о боксере Рокки Бальбоа и его спортивной карьере. Примечательно, что сценарий фильма также написал Сталлоне.

За этот фильм Эвилдсон был удостоен премии «Оскар», как лучший режиссер. Всего «Рокки» получил три «Оскара», а также «Золотой глобус».

Другой заметной работой Эвилдсена стала серия фильмов «Парень-каратист». Эти фильмы рассказывают о школьнике, который изучает боевые искусства и утверждается в новой для себя среде.

«В моем понимании он был необычайным человеком. Невероятно талантливым, энергичным и очень упрямым. Порой ему это вредило, а порой и шло на пользу», — сказал Энтони Эвилдсен о своём отце.