Лос-Анджелес, США, 17 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Судебно-медицинская экспертиза установила причину смерти известной американской актрисы Кэрри Фишер, которая прославилась ролью приyцессы Леи из киносаги «Звездные войны». Об этом сегодня, 17 июня, сообщает Associated Press со ссылкой на отчет коронера Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния).

Chelsea Debs Актриса Керри Фишер

Сообщается, что Фишер умерла из-за апноэ во сне и ряда других факторов. Апноэ — остановка дыхания во сне более чем на 10 секунд.

Среди других факторов, приведших к смерти актрисы, указывается накопление жировой ткани в стенках артерий.

Кроме того, в отчете коронера сказано, что Фишер употребляла наркотики, но судмедэксперты не смогли определить, способствовали ли они её смерти в декабре 2016 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американская актриса Кэрри Фишер ушла из жизни в возрасте 60 лет 27 декабря 2016 года. Всего за неделю до смерти она перенесла инфаркт.