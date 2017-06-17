Берлин, 17 июня, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Благодаря немецкой экономике в ЕС сохраняются миллионы рабочих мест, пишет 16 июня Die Zeit.

Teleborsa.it Экономика Германии

Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Швейцарского консалтингового института и «Объединения баварской экономики», крупнейшего объединения представителей деловых кругов.

Исследование показывает, что 4,8 млн рабочих мест в ЕС зависят от немецкой экономики.

В 2015 году Германия импортировала из стран ЕС товары на сумму около €620 млрд. Особенную выгоду от этого, прежде всего, получают соседние страны Германии.

Основными поставщиками в стране являются Нидерланды, Франция, Бельгия, Италия, Польша и Чехия.

Наибольшая доля импорта, 28%, приходится на промышленную продукцию.

Только в Польше более 890 тыс. рабочих мест зависят от немецкого спроса, это самые большой показатель среди других стран ЕС.

Таким образом, в заключении исследования говорится, что если экономическая активность Германии будет снижаться, то пострадают весь ЕС, особенно соседние страны: сократится импорт в Германию, а в следствие этого — люди смогут потерять рабочие места.