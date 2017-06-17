Число пострадавших в столкновении эсминца ВМС США возросло до четырех
Вашингтон, 17 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Известно, что в числе пострадавших — капитан американского корабля. Судно получило несколько пробоин.
Напомним, в ночь на 17 июня американский эсминец столкнулся с тяжелым контейнеровозом, шедшим под флагом Филиппин. Столкновение произошло в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония).
Экипаж американского корабля передал сигнал о случившемся японской береговой охране. На место были направлены пять катеров и авиация.
Корабль получил удар в правый борт — ниже и выше ватерлинии. Fitzgerald, несмотря на пробоины, продолжил движение. Пострадало и филиппинское судно.
Сначала сообщалось о множестве пострадавших, затем выяснилось, что семь человек пропали без вести и еще один был эвакуирован с места ЧП на вертолете.