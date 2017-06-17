Вашингтон, 17 июня, 2017, 06:07 — ИА Регнум. Известно, что в числе пострадавших — капитан американского корабля. Судно получило несколько пробоин.

United States Navy, Photographer's Mate 3rd Class Bo Flannigan USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»

Напомним, в ночь на 17 июня американский эсминец столкнулся с тяжелым контейнеровозом, шедшим под флагом Филиппин. Столкновение произошло в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония).

Экипаж американского корабля передал сигнал о случившемся японской береговой охране. На место были направлены пять катеров и авиация.

Корабль получил удар в правый борт — ниже и выше ватерлинии. Fitzgerald, несмотря на пробоины, продолжил движение. Пострадало и филиппинское судно.

Сначала сообщалось о множестве пострадавших, затем выяснилось, что семь человек пропали без вести и еще один был эвакуирован с места ЧП на вертолете.