* ИГ — запрещённая в России организация

Вашингтон, 17 июня, 2017, 05:54 — ИА Регнум. Представитель администрации Трампа заявил, что глава Белого дома знаком с появившимся ранее сообщением.

Mil.ru ВКС РФ

Напомним, 16 июня в Минобороны РФ сообщили, что аль-Багдади, вероятно, убит в ходе бомбардировки ВКС РФ по комплексу зданий в южном предместье города Ракки (Сирия) 28 мая. По оценке Минобороны РФ, в ходе массированного удара были уничтожены сотни террористов.

После этого командование так называемой антитеррористической коалиции во главе с США заявило, что не может подтвердить гибель аль-Багдади.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН пока не располагает достоверными сведениями о ликвидации аль-Багдади.

Читайте подробнее: У ООН нет данных о ликвидации главаря «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)