Санкт-Петербург, 17 июня, 2017, 05:35 — ИА Регнум. Единый электронный билет с символикой города-организатора Кубка конфедераций FIFA-2017 поступит в продажу в Санкт-Петербурге 17 июня, сообщили в пресс-службе санкт-петербургского метрополитена.

Metro.spb.ru «БЭПК «Подорожник» с символикой Кубка конфедераций FIFA 2017

«БЭПК «Подорожник» с символикой «Город-организатор Санкт-Петербург» (приурочено к Кубку Конфедераций FIFA 2017) будут продаваться в кассах метрополитена 17 июня, 22 июня, 24 июня и 2 июля», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе метро перечислили станции, в кассах которых можно будет купить БЭПК «Подорожник»: «Ленинский проспект — 1», «Пушкинская», «Звенигородская», «Маяковская», «Площадь Восстания-1», «Площадь Восстания-2», «Выборгская», «Академическая», «Московская — 2», «Технологический институт», «Сенная площадь», «Невский проспект-1», «Невский проспект-2», «Петроградская», «Проспект Просвещения», «Гостиный двор», «Спасская», «Садовая», «Василеостровская», «Проспект Большевиков», «Ладожская», «Адмиралтейская», «Спортивная», «Чкаловская», «Крестовский остров», «Спортивная-2».

Напомним, 17 июня на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове состоится первый матч Кубка конфедераций 2017 года. Сборная России сыграет с командой из Новой Зеландии.

Матчи будут проходить по 2 июля в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани. Завершится мероприятие также в Санкт-Петербурге — 2 июля. Россия сыграет также с Португалией и с Мексикой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 июня генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин заявил, что на церемонии открытия Кубка конфедераций выступят Алсу, Сергей Лазарев и диджей Smash. Всего в церемонии открытия примут участие две тысячи артистов.