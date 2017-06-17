Москва, 17 июня, 2017, 05:09 — ИА Регнум. Уголовное дело возбуждено в отношении таксиста, обманувшего чилийского журналиста Гаспара Саеза Миранда, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Emanuele Такси

«16 июня 2017 года сотрудники УУР ГУ, УВД ЦАО и ОУР ОМВД России по Пресненскому району в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что журналист, не знавший обменный курс, заплатил водителю Mercedes за проезд из аэропорта «Домодедово» до гостиницы Crowne Plaza 50 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, чилиец обратился в полицию.

Установлено, что задержанный — житель Московской области. После задержания он был допрошен в полиции Москвы.

«В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество при получении выплат», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист прилетел в Москву из Чили для освещения матчей Кубка конфедераций. Воспользовавшись услугами такси, чилиец заплатил водителю ту сумму, которую тот запросил — 50 тысяч рублей. Только в отеле, узнав обменный курс, журналист понял, что его обманули и обратился в правоохранительные органы.

Напомним, Кубок конфедераций FIFA-2017 пройдет в России: в Санкт-Петербурге, в Москве, в Сочи и в Казани. Открытие состоится в городе на Неве 17 июня, закрытие — там же 2 июля.