Гавана, 17 июня, 2017, 04:21 — ИА Регнум. Власти в Гаване прокомментировали заявление Трампа, которое он сделал 16 июня. Они подчеркнули, что Вашингтону не удастся своим давлением сломить кубинский народ.

GregMontani Флаг Кубы

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп 16 июня заявил, что отказывается от той политики в отношении Кубы, которую проводил его предшественник — 44-й президент США Барак Обама. Он назвал политику Обамы в отношении Кубы «ужасной сделкой».

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Трамп указал условия, на которых с Кубы могут быть сняты санкции. Так, Гавана должна освободить всех политических заключенных и легализовать все политические партии. Кроме того, по словам Трампа, на Кубе должны быть проведены «свободные выборы под международным наблюдением».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в МИД РФ эту политику объяснили типичной для США непредсказуемостью, с которой Гавана хорошо знакома.