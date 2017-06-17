Вашингтон, 17 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Финансовая декларация американского президента Дональда Трампа за 2016 год опубликована на сайте Бюро по вопросам этики при правительстве США.

TonyTheTiger Одна из башен Трампа

В декларации сообщается, что в 2016 году доходы Трампа от открывшегося в сентябре прошлого года отеля в Вашингтоне составили $19,7 млн, от курорта «Мар-а-Лаго» (округ Палм-Бич, штат Флорида, США) — $37,2 млн, от гольф-клуба в поселке Бедминстер (штат Нью-Джерси, США) — $19,8 млн.

Также к доходам относится гонорар объемом семь миллионов долларов, полученный за книги Трампа. В декларации также указаны $84 тыс. — пенсия, полученная им от американской Гильдии киноактеров.

Всего в документе указаны доходы от 565 компаний общим объемом $288 млн. Трамп перед самой инаугурацией вышел из деятельности этих организаций.

Напомним, публикация налоговой декларации американского президента делается на добровольной основе. Между тем, среди американских политиков принято публиковать свою налоговую декларацию до выборов.

После победы Трампа на выборах в ноябре 2016 года он обещал опубликовать свою финансовую декларацию, но после выборов — «в подходящее время». Это стало одним из поводов для нападок со стороны противников республиканца.

Читайте подробнее: Трамп о своей налоговой декларации: «В подходящее время я ее обнародую»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, активисты составили петицию, потребовав от Трампа предоставление данных о доходах.