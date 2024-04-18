Москва, 17 июня, 2017, 03:35 — ИА Регнум. Восприятие России как угрозы для США ошибочно, заявил российский президент Владимир Путин в интервью кинорежиссеру Оливеру Стоуну.

Sky.at Президент России В.В.Путин и кинорежиссер Оливер Стоун

Комментируя двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, президент РФ отметил, что со стороны США наблюдается не столько идеологическое противостояние, сколько геополитическое соперничество.

«На сегодняшний день, я полагаю, ошибка наших партнеров в США в том, что они все еще видят в России угрозу, как будто это их главный геополитический враг», — сказал он.

Путин подчеркнул, что Россия и США могли бы совместной работой принести миру больше пользы, чем теперь, когда Вашингтон демонстрирует настрой на отношения с Россией как с угрожающим фактором.

Напомним, 12−15 июня на кабельном телеканале Showtime вышел четырехсерийный документальный фильм «Интервью с Путиным», снятый Стоуном. 16 июня в США опубликована книга-транскрипт, в которой диалоги переведены с английского на русский.

Одной из основных тем, которые освещает эта работа, являются российско-американские отношения. В серии из 12 интервью, над которыми Стоун работал два года, Путин формулировал свое видение этих отношений. По его словам, у Москвы нет намерений враждовать с Вашингтоном.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в одном из интервью Путин предупредил Стоуна, что после этого фильма режиссеру не миновать проблем.