Токио, 17 июня, 2017, 03:06 — ИА Регнум. Семь человек пропали после столкновения американского эсминца USS Fitzgerald и филиппинского торгового судна ACX Crystal, передает 17 июня телекомпания NHK.

Petty Officer 3rd Class Paul Kelly USS Fitzgerald (DDG-62), эсминец УРО типа «Арли Бёрк»

Эсминец USS Fitzgerald получил повреждение с правой стороны — выше и ниже ватерлинии. Корабль оказался подтоплен, но продолжает движение, также как и контейнеровоз ACX Crystal.

Известно, что один член экипажа эсминца был эвакуирован на вертолете с травмами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, столкновение боевого корабля и торгового судна произошло в ночь на 17 июня — в 56 морских милях к юго-западу от города Йокосука (префектура Канагава, Япония).

Сигнал японской береговой охране поступил с американского корабля. Сообщалось, что на борту много пострадавших.

На кадрах, появившихся в интернете после столкновения, видна большая вмятина на борту эсминца. О состоянии торгового судна, которое шло под флагом Филиппин, не сообщалось.