Киев, 17 июня, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Закрытие офиса российской социальной сети «ВКонтакте» связано с антироссийскими санкциями Киева, сообщает 17 июня «Укринформ».

ВКонтакте заблокирован

Пресс-секретарь офиса «ВКонтакте» в Киеве Влад Леготкин объявил о прекращении работы на украинской территории:

«Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт».

Напомним, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» оказались под украинскими санкциями весной 2017 года. Соответствующий указ подписан украинским президентом Петром Порошенко 15 мая.

Действующим на Украине провайдером было дано распоряжение заблокировать не только социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и сервисы «Яндекс» и Mail.ru.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая Государственная дума приняла обращение к ПА ОБСЕ в связи с очередными нарушениями фундаментальных прав и свобод человека на Украине.

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