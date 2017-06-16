«ВКонтакте» под санкциями: офис в Киеве закрыт
Киев, 17 июня, 2017, 02:48 — ИА Регнум. Закрытие офиса российской социальной сети «ВКонтакте» связано с антироссийскими санкциями Киева, сообщает 17 июня «Укринформ».
Пресс-секретарь офиса «ВКонтакте» в Киеве Влад Леготкин объявил о прекращении работы на украинской территории:
«Юридическое лицо в Украине под санкциями, поэтому офис закрыт».
Напомним, российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» оказались под украинскими санкциями весной 2017 года. Соответствующий указ подписан украинским президентом Петром Порошенко 15 мая.
Действующим на Украине провайдером было дано распоряжение заблокировать не только социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», но и сервисы «Яндекс» и Mail.ru.
Читайте подробнее: На Украине запретили «ВКонтакте» и «Однокласники»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 мая Государственная дума приняла обращение к ПА ОБСЕ в связи с очередными нарушениями фундаментальных прав и свобод человека на Украине.
Читайте также: Госдума призвала ПА ОБСЕ осудить запрет интернет-ресурсов РФ на Украине